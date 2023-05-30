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19:34, 30 мая 2023Культура

Вышел трейлер раскритикованного сериала «Кумир» с дочерью Джонни Деппа

Опубликован трейлер раскритикованного сериала «Кумир» с The Weeknd и дочерью Джонни Деппа

HBO опубликовал дебютный трейлер сериала «Кумир» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Ролик вышел на официальном YouTube-канале телекомпании.

Сюжет раскритикованного еще до выхода проекта рассказывает о молодой певице Джоселин в исполнении дочери Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, у которой завязываются романтические отношения с хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе. Его сыграл канадский поп-музыкант The Weeknd (настоящее имя артиста — Эйбел Тесфайе).

«Ты — воплощение американской мечты. Из грязи в князи. От трейлеров до особняков. Ты — Джоселин, мать твою. Просто будь собой», — произносит в ролике персонаж Тесфайе.

Он также выступил автором идеи проекта, разрабатывал сценарий и музыку. В актерский состав «Кумира» также вошли Трой Сиван, Сюзанна Сон, Мозес Самни, Джейн Адамс, Хэнк Азария, участница Blackpink Дженни и другие. Премьера шоу состоится на стриминг-платформе HBO Max 4 июня.

Ранее Лили-Роуз Депп раскритиковали из-за обилия откровенных сцен в «Кумире». Актрису обвинили в чрезмерной демонстрации груди и ягодиц в многосерийной драме.

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    Сергей Равин
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