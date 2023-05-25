Дочь Джонни Деппа объяснила обилие обнаженных сцен в раскритикованном сериале

Актриса Лили-Роуз Депп объяснила обилие обнаженных сцен в раскритикованном сериале «Кумир»

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа, ответила на критику обилия обнаженных сцен в новом сериале от HBO «Кумир». Ее слова приводит Daily Mail.

«То, как как моя героиня одевается, говорит о том, что она все время пытается вам что-то сказать или каким-то образом выразить себя. Я также думаю, что обнаженное тело связано с эмоциональной наготой», — объяснила Депп.

Она подчеркнула, что считает свою героиню Джоселин настоящей исполнительницей, из-за чего сексуальность отражается не только в профессиональной, но и в остальных сферах жизни персонажа. 23-летняя актриса также заявила, что не считает большое количество откровенных сцен лишним в сериале.

Сюжет «Кумира» рассказывает о молодой поп-звезде в исполнении Лили-Роуз Депп, у которой завязываются романтические отношения с хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе. Его сыграл канадский музыкант The Weeknd.

Ранее Лили-Роуз Депп подверглась критике из-за обилия обнаженных сцен в «Кумире». Артистку обвинили в чрезмерной демонстрации груди и ягодиц в шоу. Сам сериал режиссера Сэма Левинсона, который известен работой над «Эйфорией», может стать одним из самых низкооцененных проектов. После премьеры на Каннском кинофестивале шоу получило 9 баллов из 100 возможных положительной критики на агрегаторе кинорейтинга Rotten Tomatoes и оценку 27 из 100 на сайте Metacritic.