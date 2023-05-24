Новый сериал с участием The Weeknd и дочери Джонни Деппа разгромили

Критики разгромили новый сериал HBO «Кумир» с участием The Weeknd и Лили-Роуз Депп

Кинокритики разгромили новый сериал от HBO «Кумир» с участием канадского поп-певца The Weeknd и франко-американской актрисы и модели Лили-Роуз Депп, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. На это обратил внимание портал «Канобу».

Сериал режиссера Сэма Левинсона, который известен своей работой над «Эйфорией», может стать одним из самых низкооцененных проектов. Так, на момент написания новости шоу получило только 9 процентов положительной критики на Rotten Tomatoes и 27 процентов из 100 возможных на сайте Metacritic.

Согласно замечаниям кинокритиков, новое шоу полно переработанных идей. Журналист Rolling Stone назвал сериал крайне затянутым и токсичным. «В "Кумире" отсутствует сексуальность, несмотря на всю прелесть Депп. Наоборот, это больше похоже на вульгарное и жестокое порно», — написал обозреватель Evening Standart.

Ранее 23-летнюю дочь актера Джонни Деппа раскритиковали из-за обилия обнаженных сцен в новом сериале от HBO.