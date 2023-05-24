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15:39, 24 мая 2023Культура

Дочь Джонни Деппа раскритиковали за обилие обнаженных сцен в новом сериале

Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз раскритиковали за демонстрацию оголенного тела в новом сериале

Кадр: Фильм «Идол»

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп подверглась критике из-за обилия обнаженных сцен в новом сериале HBO «Идол», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Об это пишет Page Six.

23-летнюю дочь актера Джонни Деппа, исполнившую роль поп-звезды Джоселин, пытающуюся вернуться после нервного срыва, обвинили в чрезмерной демонстрации груди и ягодиц в шоу.

«Редкая сцена проходит без того, чтобы камера не показывала урывками ее грудь или задницу», — написал критик The Hollywood Reporter. Кинокритик издания Variety заявил, что многочисленные сексуальные сцены с Лили-Роуз Депп «возмущают Канны». Кайл Бьюкенен из The New York Times сравнил сериал с серией фильмов и книг «50 оттенков серого».

В сериале режиссера Сэма Левинсона, который известен своей работой над «Эйфорией», также снялся канадский поп-певец The Weeknd.

Ранее стало известно, что The Weeknd сменил сценический псевдоним на свое настоящее имя Эйбел Тесфайе.

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Варвара Кошечкина
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Дочь Джонни Деппа раскритиковали за обилие обнаженных сцен в новом сериале
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