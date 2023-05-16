Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:48, 16 мая 2023Культура

The Weeknd сменил сценический псевдоним на свое настоящее имя

The Weeknd сменил сценический псевдоним на свое настоящее имя Эйбел Тесфайе

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский поп-певец The Weeknd сменил сценический псевдоним на свое настоящее имя Эйбел Тесфайе. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным корпорации, исполнитель поменял названия во всех своих аккаунтах в социальных сетях, кроме профиля в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Там артист оставил сценическое имя The Weeknd.

О планах сменить псевдоним артист рассказывал в одном из интервью ранее.

Музыкант отдельно подчеркивал, что за данным решением не последует его уход из музыкальной индустрии в целом, он продолжит создавать музыку. «Сейчас я прохожу через катарсис. Наступает момент, когда я готов закрыть главу Weeknd. Я еще буду делать музыку: может, как Эйбел, а может, и как The Weeknd. Но все-таки я хочу убить The Weeknd и сделаю это в конечном итоге. Я пытаюсь сбросить кожу и возродиться», — рассказывал певец.

В марте этого года стало известно, что Эйбел Тесфайе вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Ученого РАН арестовали по делу о госизмене. В чем ФСБ обвиняет его?
Оценен возраст колец Сатурна
Задержанная ФСБ по подозрению в шпионаже украинка попала на видео
Домашняя собака напала на первоклассницу в российском городе
Владелец Rostic’s выкупил 215 ресторанов у польского франчайзи KFC
Путин назначил нового посла России в Ватикане
Рябков заявил о нарушении Договора об обычных вооруженных силах странами Европы
Сын экс-президента Узбекистана жестоко избил жену в подмосковной квартире
На Украине обвинили в госизмене командира сдавшихся в Мариуполе морпехов
Создание ЦРУ канала для вербовки россиян назвали вмешательством в дела страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.