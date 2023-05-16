The Weeknd сменил сценический псевдоним на свое настоящее имя Эйбел Тесфайе

Канадский поп-певец The Weeknd сменил сценический псевдоним на свое настоящее имя Эйбел Тесфайе. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным корпорации, исполнитель поменял названия во всех своих аккаунтах в социальных сетях, кроме профиля в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Там артист оставил сценическое имя The Weeknd.

О планах сменить псевдоним артист рассказывал в одном из интервью ранее.

Музыкант отдельно подчеркивал, что за данным решением не последует его уход из музыкальной индустрии в целом, он продолжит создавать музыку. «Сейчас я прохожу через катарсис. Наступает момент, когда я готов закрыть главу Weeknd. Я еще буду делать музыку: может, как Эйбел, а может, и как The Weeknd. Но все-таки я хочу убить The Weeknd и сделаю это в конечном итоге. Я пытаюсь сбросить кожу и возродиться», — рассказывал певец.

В марте этого года стало известно, что Эйбел Тесфайе вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире.