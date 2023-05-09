The Weeknd решил сменить сценический псевдоним

Канадский поп-певец The Weeknd решил сменить свой сценический псевдоним

Канадский поп-певец Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, признался, что планирует сменить свой сценический псевдоним. Об этом он рассказал в интервью W Magazine.

Артист отдельно подчеркнул, что за данным решением не последует его уход из музыкальной индустрии в целом, он продолжит создавать музыку. «Сейчас я прохожу через катарсис. Наступает момент, когда я готов закрыть главу Weeknd. Я еще буду делать музыку: может, как Эйбел, а может, и как The Weeknd. Но все-таки я хочу убить The Weeknd и сделаю это в конечном итоге. Я пытаюсь сбросить кожу и возродиться», — рассказал Тесфайе.

В настоящий момент The Weeknd работает над новыми релизами. Недавно он совместно с рэпером Future выступил трек Double Fantasy, а также принял участие в записи альбома 4:23 Майкла Дина. Тесфайе также готовит свою пластинку, которая станет завершением трилогии, начавшейся с After Hours.

«Альбом, над которым я сейчас работаю, возможно, станет моим последним "ура" в качестве The Weeknd. Это то, что я должен сделать. Как The Weeknd я сказал все, что мог сказать», — подытожил певец.

Ранее сообщалось, что The Weeknd вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный исполнитель в мире. Артист стал первым музыкантом, который достиг отметку в 100 миллионов слушателей ежемесячно на стриминговой платформе Spotify. Его рекорд составил 111,4 миллиона человек в месяц.