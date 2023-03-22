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10:13, 22 марта 2023Культура

The Weeknd вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире

Певца The Weeknd занесли в книгу рекордов Гиннесса как самого популярного артиста в мире

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире. Об этом сообщается на сайте организации.

Исполнитель стал первым музыкантом, который достиг отметку в 100 миллионов слушателей ежемесячно на платформе Spotify. Его рекорд составил 111,4 миллиона человек в месяц.

Его композицию под названием Blinding Lights, выпущенную в 2020 году, прослушали 3,4 миллиарда человек по состоянию на февраль этого года. Известно, что в 2016 году артист также был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самый популярный альбом на Spotify, а также за самое большое количество недель подряд в топ-10 Billboard Hot 100 для сольного исполнителя-мужчины.

В начале марта стало известно, что The Weeknd повторил рекорд Майкла Джексона в чарте Billboard Hot 100 по количеству хитов.

Ранее исполнитель пришел к соглашению с музыкантами, обвинившими его в плагиате хита.

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Анастасия Астахова
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