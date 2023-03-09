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15:05, 9 марта 2023Культура

The Weeknd повторил рекорд Майкла Джексона в чарте Billboard Hot 100

The Weeknd повторил рекорд Майкла Джексона в чарте Billboard Hot 100 по количеству хитов

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, смог добиться рекорда американского исполнителя Майкла Джексона в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщает «Звук Медиа».

По данным издания, у обоих артистов насчитывается по семь хитов, которые попадали на первые строчки чарта. В мире всего две звезды с таким результатом.

Последним треком The Weeknd, попавшим в топ Billboard Hot 100, стал ремикс песни Die For You, записанный певцом совместно с Арианой Гранде. До этого на первую строчку чарта попадали такие композиции, как Blinding Lights, Save Your Tears, The Hills, Can’t Feel My Face, Starboy и оригинальная версия Die For You, выпущенная в 2016 году.

Известно, что на рост количества прослушиваний исполнителя повлиял выпуск его лайв-концерта со стадиона SoFi на HBO и музыкального альбома с записанным выступлением.

В начале марта стало известно, что The Weeknd сыграет главную роль в художественном фильме, спродюсированном им самим.

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Анастасия Астахова
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