The Weeknd сыграет главную роль в спродюсированном им фильме

The Weeknd сыграет главную роль в художественном фильме, спродюсированным им самим

Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, сыграет главную роль в художественном фильме, а также выступит в проекте в качестве продюсера и сценариста. Об этом сообщает Variety.

Название картины, ее жанр, а также подробности сюжета пока не раскрыты, однако известно, что съемки ленты уже начались и проходят в Лос-Анджелесе.

Вместе с The Weeknd в актерский состав фильма вошли звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега, а также номинированный на премию «Оскар» за роль в картине «Банши Инишерина» Барри Кеоган.

Режиссером спродюсированного певцом проекта выступит Трей Эдвард Шульц, работавший над созданием таких лент, как «Волны» и «Оно приходит ночью».

Ранее американский актер и продюсер Вин Дизель рассказал, что хотел бы пригласить Роберта Дауни-младшего на съемки следующей части фильма «Форсаж».