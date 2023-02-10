Вин Дизель заявил о желании позвать Роберта Дауни-младшего в следующий «Форсаж»

Вин Дизель рассказал о желании пригласить Роберта Дауни-младшего в следующий «Форсаж»

Американский актер и продюсер Вин Дизель рассказал, что хотел бы пригласить Роберта Дауни-младшего на съемки следующей части фильма «Форсаж». Об этом сообщает Variety.

На премьере десятой части франшизы артист отметил, что в продолжении проекта звезда «Мстителей» мог бы сыграть роль антагониста, чье мировоззрение является полной противоположностью взглядов семьи Доминика Торетто. Дизель добавил, что такой герой придерживается философии, «лишающей общество свободы».

При этом звезда «Форсажа» не стал уточнять, обращался ли он к Дауни-младшему с предложением о сотрудничестве.

Исполнительница роли Летти Ортис в проекте, актриса Мишель Родригес, призналась, что хотела бы видеть Мэтта Деймона в роли противника главных героев в следующих частях франшизы. «Я чертовски хочу видеть Мэтта Деймона в картине. Мэтт Деймон, ты бы снялся в фильме "Форсаж"? Да ладно, у нас уже есть четыре обладателя "Оскара", чувак. И ты обладатель "Оскара"!» — заявила артистка.

В декабре прошлого года стало известно о возвращении израильской актрисы Галь Гадот к роли Жизель Яшар в десятой части фильма «Форсаж».