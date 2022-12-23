Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:41, 23 декабря 2022Культура

Стало известно о возвращении Галь Гадот к роли в десятой части «Форсажа»

The Direct: Галь Гадот вернется к роли Жизель Яшар в десятой части фильма «Форсаж»

Фото: Armando Gallo / Globallookpress.com

Стало известно о возвращении израильской актрисы Галь Гадот к роли Жизель Яшар в десятой части фильма «Форсаж». Об этом сообщает The Direct со ссылкой на источники.

По информации издания, артистка вновь появится во франшизе, несмотря на то что ее героиня погибла в шестой части картины. Премьера фильма состоится 19 мая 2023 года.

Ранее создатели франшизы вернули героя Хан Лу (Сон Кан) в «Форсаж 9». Персонажа считали погибшим в третьей части проекта, однако по сюжету гонщик инсценировал свою смерть.

Сообщается, что в десятой части картины появится новый злодей, которого сыграет коллега Гадот по фильмам DC, американский актер Джейсон Момоа.

В ноябре стало известно, что бюджет десятой части франшизы «Форсаж» увеличился до 340 миллионов долларов.

Ранее кинорежиссер и один из руководителей студии DC Джеймс Ганн прокомментировал информацию об увольнении Галь Гадот из фильмов компании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В центре Мелитополя произошел взрыв
Microsoft сделает Windows стабильнее
Российский посол заявил о ледниковом периоде в отношениях США и России
Россиянам спрогнозировали 50-процентный рост цен на зарубежные туры
Женщина предложила бизнесмену свою печень в обмен на работу для сына
В Кремле объяснили указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
Фанаты Аны де Армас подали иск к авторам фильма из-за отсутствия в нем актрисы
Запорожские власти рассказали о ситуации вокруг АЭС
Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками
«Ситимобил» подтвердил факт утечки данных водителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.