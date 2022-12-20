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11:25, 20 декабря 2022Культура

Джеймс Ганн прокомментировал слухи об увольнении Галь Гадот из фильмов DC

Режиссер Джеймс Ганн опроверг информацию об увольнении Галь Гадот из фильмов DC

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский кинорежиссер и один из руководителей студии DC Джеймс Ганн прокомментировал информацию об увольнении израильской актрисы Галь Гадот из фильмов компании. Об этом сообщает Deadline.

Кинодеятель опроверг слухи о прекращении сотрудничества с артисткой и заявил о том, что не знает, откуда они появляются: «Я не знаю, откуда вы взяли информацию, что мы "выгнали" Галь».

Поклонники киностудии DC предположили, что Гадот перестанет появляться в новых проектах DC после того, как в Warner Bros приостановили работу над проектом «Чудо-женщина 3», где актриса должна была сыграть главную роль.

Отмечалось, что режиссер картины Пэтти Дженкинс представила руководству DC вариант третьей «Чудо-женщины», однако на студии одобрять его не стали. Подобное решение объяснили тем, что концепт нового фильма не согласуется с грядущими планами новых руководителей DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана относительно вселенной DC.

Ранее стало известно, что руководители DC Studios решили вырезать из Флэша камео Супермена и Чудо-женщины.

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Анастасия Астахова
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Джеймс Ганн прокомментировал слухи об увольнении Галь Гадот из фильмов DC
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