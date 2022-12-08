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13:47, 8 декабря 2022Культура

В Warner Bros. приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3»

Новые руководители DC Studios приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3»

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3». Об этом сообщает Variety.

Как рассказал источник издания, режиссер картины Пэтти Дженкинс представила руководству DC вариант третьей «Чудо-женщины», однако на студии одобрять его не стали. Подобное решение объяснили тем, что концепт нового фильма не согласуется с грядущими планами Ганна и Сафрана относительно вселенной DC. Уточняется, что студия отказалась продвигать этот проект в Warner Bros.

При этом в понедельник, 5 декабря, исполнительница главной роли в «Чудо-женщине» Галь Гадот выпустила пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), посвященный ее персонажу. Актриса написала, что она «благодарна за возможность сыграть такого невероятного, культового персонажа» и что ей «не терпится поделиться» со своими поклонниками «следующей главой» в этой истории.

Ранее продюсер Warner Bros. рассказал о статусе работы над спин-оффом «Гарри Поттера».

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Дениза Мацаева
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