Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:22, 19 декабря 2022Культура

Из «Флэша» вырежут камео Супермена и Чудо-женщины с Кавиллом и Гадот

THR: руководители DC Studios решили вырезать из Флэша камео Супермена и Чудо-женщины

Кадр: Фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Из фильма «Флэш», премьера которого назначена на 2023 год, вырежут камео Супермена и Чудо-женщины в исполнении актеров Генри Кавилла и Галь Гадот. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Данное решение было принято новыми руководителями DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. Уточняется, что кадры с Гадот вырежут из картины в связи с тем, что студия не одобрила сценарий «Чудо-женщины 3», предложенный ее режиссером Пэтти Дженкинс.

Ранее руководители DC Studios приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3». Утверждалось, что концепт триквела не совпадал с грядущими планами Ганна и Сафрана относительно вселенной DC.

Позднее Ганн подтвердил закрытие некоторых фильмов студии, но не пояснил, о каких из них идет речь. Также стало известно, что Генри Кавилл больше не вернется к роли Супермена.

16 декабря стал известен гонорар Генри Кавилла за вырезанное камео во «Флэше».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении
Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ под Донецком
Опубликована карта боевых действий на Украине на 19 декабря
Ректору Казанского университета продлили арест по делу об убийстве
Голкипер сборной Аргентины объяснил неприличный жест во время награждения на ЧМ
Белоруссия завершила внезапную проверку боеготовности армии
Путин запретил суррогатное материнство для иностранцев
В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения ограничений из-за гриппа
Зеленский попросил у западных лидеров еще больше оружия
Журналисты сравнили терпение ЕС и США насчет поддержки Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.