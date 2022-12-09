Новый руководитель DC Studios Джеймс Ганн подтвердил закрытие некоторых проектов студии

Новый руководитель DC Studios Джеймс Ганн прокомментировал слухи об отказе от выпуска «Чудо-женщины 3», а также «Человека из стали 2» и продолжения «Аквамена». Пост на эту тему появился в его Twitter-аккаунте.

Сценарист подтвердил закрытие некоторых проектов студии, но не пояснил, о каких из них идет речь. «Что касается вчерашней статьи в The Holywodd Reporter, то часть из нее правда, часть — наполовину правда, часть — неправда, а часть — мы еще не решили, правда это или нет», — написал Ганн.

Он отметил, что после его вступления в должность руководителя в студии наступит переходный период. По его словам, недостатки этого периода можно будет затмить «возможностями развить то, что до сих пор работало в DC, и исправить то, что не сработало».

The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники ранее сообщил, что новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран задумали перезапустить киновселенную без «Аквамена» и «Супермена». Утверждалось, что они решили отказаться от съемок «Человека из стали 2», в котором Супермена должен был сыграть Генри Кавилл. Также руководители DC намерены отказаться от продолжения «Аквамена» — роль этого супергероя исполняет Джейсон Момоа. Отмечается, что после картины «Аквамен и потерянное царство», которая выйдет в 2023 году, актеру предложат другую роль в киновселенной. Кроме того, утверждалось, что руководители DC Studios приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3».