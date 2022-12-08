Киновселенную DC задумали перезапустить без «Аквамена» и «Супермена»

THR: новые руководители DC решили отказаться от съемок «Человека из стали 2»

Новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран задумали перезапустить киновселенную без «Аквамена» и «Супермена». Об этом сообщает The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что Ганн и Сафран решили отказаться от съемок «Человека из стали 2», в котором Супермена должен был сыграть Генри Кавилл. При этом ему должна достаться эпизодическая роль в ленте «Флэш».

Также руководители DC намерены отказаться от продолжения «Аквамена» — роль этого супергероя исполняет Джейсон Момоа. Отмечается, что после картины «Аквамен и потерянное царство», которая выйдет в 2023 году, актеру предложат другую роль в киновселенной.

Ожидается, что Ганн и Сафран представят план по перезапуску вселенной DC уже на следующей неделе. В настоящее время он не утвержден.

Ранее в четверг также стало известно, что руководители DC Studios приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3». Подобное решение объяснили тем, что концепт нового проекта не согласуется с грядущими планами относительно вселенной DC. Студия отказалась продвигать этот проект в Warner Bros.