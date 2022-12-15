Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:23, 15 декабря 2022Культура

Генри Кавилл не вернется к роли Супермена в киновселенной DC

Генри Кавилл сообщил, что не вернется к роли Супермена в киновселенной DC

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Британский актер Генри Кавилл сообщил, что не вернется к роли Супермена в киновселенной DC. Об этом сообщает DailyMail.

Артист заявил в Intagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что встречался с новыми руководителями киностудии DC, которые объявили ему о том, что роль героя исполнит другой актер.

«У меня только что была встреча с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и это печальные новости для всех. В конце концов, я не вернусь к роли Супермена. После того как студия подтвердила мое возвращение к роли в октябре, до смены руководства, эта новость не самая простая, но такова жизнь», — написал Кавилл.

Один из руководителей киностудии Ганн рассказал о причинах такого решения. «На начальных этапах наша история будет сосредоточена на более ранней части жизни Супермена, поэтому персонажа не будет играть Генри Кавилл», — рассказал он, добавив, что они обсудили с актером «ряд захватывающих возможностей для совместной работы в будущем».

Ранее Джеймс Ганн опроверг слухи о ненависти к Генри Кавиллу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В СФ ответили на решение сейма Польши признать Россию государством-террористом
Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок «Аватара»
Российский полицейский совершил суицид в день свадьбы
Стало известно об «очень серьезной ситуации» с российским «Союз МС-22»
В маникюре Дани Милохина разглядели тайное послание
Игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к москвичам в России
Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов UFC
Раскрыты подробности дела задержанного в Хабаровске за госизмену россиянина
Рейтинг Байдена вырос на фоне наихудших показателей Трампа
В России внепланово захотели проверить все крупные ТЦ из-за пожаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.