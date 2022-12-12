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14:39, 12 декабря 2022Культура

Джеймс Ганн опроверг слухи о ненависти к Генри Кавиллу

Глава DC Studios Джеймс Ганн опроверг слухи о том, что он ненавидит Генри Кавилла
Джеймс Ганн

Джеймс Ганн. Фото: AdMedia / PMA / Globallookpress.com

Режиссер и руководитель DC Studios Джеймс Ганн опроверг слухи о том, что он ненавидит актера Генри Кавилла. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Пользователи интернета предположили, что приостановка работы над фильмом «Человек из стали 2», в котором Супермена должен был сыграть Кавилл, может быть связана с тем, что Ганн испытывает неприязнь к актеру. Глава студии ответил, что это ложь.

The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники ранее сообщил, что новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран задумали перезапустить киновселенную без «Аквамена» и «Супермена». Утверждалось, что они решили отказаться от съемок «Человека из стали 2», в котором Супермена должен был сыграть Генри Кавилл.

Также руководители DC намерены отказаться от продолжения «Аквамена» — роль этого супергероя исполняет Джейсон Момоа. Отмечается, что после картины «Аквамен и потерянное царство», которая выйдет в 2023 году, актеру предложат другую роль в киновселенной. Кроме того, утверждалось, что руководители DC Studios приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3».

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Дениза Мацаева
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