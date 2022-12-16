Стал известен гонорар Генри Кавилла за камео Супермена в «Черном Адаме»

Генри Кавилл получил 500 000 долларов за камео Супермена в фильмах «Флэш» и «Черный Адам»

Британский актер Генри Кавилл получал более 200 000 долларов за каждое камео Супермена в фильмах студии DC, снятых в 2022 году. Об этом сообщает ScreenRant.

Одним из его появлений на экранах стала эпизодическая роль в фильме «Флэш», премьера которого запланирована на 2023 год. Как уточняет редактор The Wrap Умберто Гонсалес, за одно камео в образе Кларка Кента в супергеройских картинах Кавиллу платили гонорар в размере 250 000 долларов. Известно, однако, что сцену с Суперменом из «Флэша» в итоге вырезали.

В 2022 году Кавилл также появился в знаменитом образе в послетитровой сцене картины «Черный Адам», за которую ему тоже заплатили 250 000 долларов.

Всего за свою карьеру актер сыграл супергероя в четырех фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера».

Ранее стало известно, что Генри Кавилл не вернется к роли Супермена в киновселенной DC.