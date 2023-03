The Weeknd пришел к соглашению с обвинившими его в плагиате музыкантами

The Weeknd пришел к соглашению с музыкантами, ранее обвинившими его в плагиате хита

Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, пришел к соглашению с музыкальными продюсерами Сунилом Фоксом и Генри Стрэнджем, которые обвинили исполнителя в плагиате хита под названием Call Out My Name. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Pitchfork.

В 2021 году музыканты подали иск в суд, заявив о том, что композиция, принадлежавшая The Weeknd, и их невыпущенный трек под названием Vibeking «поразительно похожи, если не аналогичны».

К делу также были привлечены продюсеры Николас Джаар и Фрэнк Дюкс, которые участвовали в создании Call Out My Name. Во время разбирательства Джаар заявил, что не причастен к треку, так как в песне просто использовалась часть его ранее вышедшей композиции.

Сообщается, что Фокс и Стрэндж прикрепили к обвинению детальный разбор двух треков с доказательствами их сходства. По данным издания, The Weeknd удалось урегулировать судебное дело о плагиате и в итоге две стороны достигли соглашения. Представители артистов не стали комментировать ситуацию, подробности дела не раскрываются.

Ранее стало известно, что The Weeknd повторил рекорд Майкла Джексона в чарте Billboard Hot 100 по количеству хитов.