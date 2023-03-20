Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:52, 20 марта 2023Культура

The Weeknd пришел к соглашению с обвинившими его в плагиате музыкантами

The Weeknd пришел к соглашению с музыкантами, ранее обвинившими его в плагиате хита

Фото: Mark J. Rebilas / USA Today Sports / Reuters

Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, пришел к соглашению с музыкальными продюсерами Сунилом Фоксом и Генри Стрэнджем, которые обвинили исполнителя в плагиате хита под названием Call Out My Name. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Pitchfork.

В 2021 году музыканты подали иск в суд, заявив о том, что композиция, принадлежавшая The Weeknd, и их невыпущенный трек под названием Vibeking «поразительно похожи, если не аналогичны».

К делу также были привлечены продюсеры Николас Джаар и Фрэнк Дюкс, которые участвовали в создании Call Out My Name. Во время разбирательства Джаар заявил, что не причастен к треку, так как в песне просто использовалась часть его ранее вышедшей композиции.

Сообщается, что Фокс и Стрэндж прикрепили к обвинению детальный разбор двух треков с доказательствами их сходства. По данным издания, The Weeknd удалось урегулировать судебное дело о плагиате и в итоге две стороны достигли соглашения. Представители артистов не стали комментировать ситуацию, подробности дела не раскрываются.

Ранее стало известно, что The Weeknd повторил рекорд Майкла Джексона в чарте Billboard Hot 100 по количеству хитов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Российские следователи возбудили дело в отношении прокурора и судей МУС
Основатель популярной российской поп-группы пропал без вести
Бывший возлюбленный Кайли Дженнер подарил Аврил Лавин цепь за 6 миллионов
В Совбезе Украины пообещали не применять насилие против монахов УПЦ
В Турции решили проверять отели на устойчивость к землетрясениям
Назван выбранный Си Цзиньпином при визите в Москву отель
Оперативники ФСБ задержали фальшивомонетчиков с миллионами поддельных рублей
Путин назвал ключевое направление работы противников России
В московском вузе объяснили вручение повесток студентам при получении диплома
Акции крупнейшего банка Швейцарии обвалились после покупки Credit Suisse
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.