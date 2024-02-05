Арестованная на пять суток за радужные сережки россиянка подаст апелляцию

Арестованная за радужные сережки жительница Нижнего Новгорода подаст апелляцию

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Ершова, отбывшая пять суток ареста за радужные сережки, подаст апелляцию на решение суда. Об этом пишет «Подъем».

Девушка также утверждает, что серьги с записанного горожанами видео и предъявленные в суде — одни и те же. Она заявила, что не видит смысла предоставлять другие украшения. «В целом ситуация такова, что кому расскажешь — не поверят, абсолютно неожиданная, предполагать никто не мог», — поделилась она.

Адвокат Ершовой Артем Никитин заявил, что апелляция будет подана пятого февраля. Защита намерена ходатайствовать о прекращении дела в связи с отсутствием события, так как серьги девушки не содержат символики ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Правозащитник настаивает, что украшение, которое попало на видео, содержит изображение семицветной радуги. «Депутат [Хинштейн] говорит, что она якобы в объяснения первоначально заявила, что выкинула сережки, на самом дела она сразу сказала, что не подтверждает эти показания, написала в момент составления объяснений, что с ее слов написано не верно», — заявил он.

По словам Никитина, в суде Ершова сразу пояснила, почему изначально было зафиксировано, что она якобы выкинула сережки. После того, как девушка заявила, что украшение находится дома, был допрошен ее отец, который и предъявил их суду. Адвокат утверждает, что подмена якобы физически невозможна, так россиянку задержали в день прихода в полицию, и она не связывалась с отцом. Уже на месте Ершовой объяснили, что ее обвиняют в демонстрации символа ЛГБТ. «Решение суда является незаконным, несправедливым и чистой судебной ошибкой. Сережки не содержат символики ЛГБТ-движения, и дело подлежит и подлежало прекращению», — считает Никитин.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что арест Ершовой был законным, а серьги подменили. Он обратил внимание на зафиксированные в протоколе слова россиянки о том, что серьги, попавшие на видео, она накануне выкинула и представить их не может, а в суде адвокат предъявил новые серьги с семицветной радугой. Депутат также подчеркнул, что на суде Ершова воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, предусмотренным 51-й статьей Конституции, и не стала отвечать на вопрос, зачем она выбросила радужные сережки.

Об аресте Ершовой на пять суток по статье о «демонстрации запрещенной символики» стало известно 1 февраля. Ершову сдали в полицию люди, которые заметили на ней украшение и сняли его на видео. Позже в сети появилось фото, на котором изображена, предположительно, одна из сережек в виде радужной лягушки со шляпкой мухомора на голове, раскрашенной в семь цветов радуги, в то время как флаг ЛГБТ состоит из шести цветов, среди которых нет голубого.

