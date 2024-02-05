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13:54, 5 февраля 2024Россия

Арестованная на пять суток за радужные сережки россиянка подаст апелляцию

Арестованная за радужные сережки жительница Нижнего Новгорода подаст апелляцию
Анастасия Ершова

Анастасия Ершова. Кадр: Telegram-канал Baza

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Ершова, отбывшая пять суток ареста за радужные сережки, подаст апелляцию на решение суда. Об этом пишет «Подъем».

Девушка также утверждает, что серьги с записанного горожанами видео и предъявленные в суде — одни и те же. Она заявила, что не видит смысла предоставлять другие украшения. «В целом ситуация такова, что кому расскажешь — не поверят, абсолютно неожиданная, предполагать никто не мог», — поделилась она.

Адвокат Ершовой Артем Никитин заявил, что апелляция будет подана пятого февраля. Защита намерена ходатайствовать о прекращении дела в связи с отсутствием события, так как серьги девушки не содержат символики ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Правозащитник настаивает, что украшение, которое попало на видео, содержит изображение семицветной радуги. «Депутат [Хинштейн] говорит, что она якобы в объяснения первоначально заявила, что выкинула сережки, на самом дела она сразу сказала, что не подтверждает эти показания, написала в момент составления объяснений, что с ее слов написано не верно», — заявил он.

По словам Никитина, в суде Ершова сразу пояснила, почему изначально было зафиксировано, что она якобы выкинула сережки. После того, как девушка заявила, что украшение находится дома, был допрошен ее отец, который и предъявил их суду. Адвокат утверждает, что подмена якобы физически невозможна, так россиянку задержали в день прихода в полицию, и она не связывалась с отцом. Уже на месте Ершовой объяснили, что ее обвиняют в демонстрации символа ЛГБТ. «Решение суда является незаконным, несправедливым и чистой судебной ошибкой. Сережки не содержат символики ЛГБТ-движения, и дело подлежит и подлежало прекращению», — считает Никитин.

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Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что арест Ершовой был законным, а серьги подменили. Он обратил внимание на зафиксированные в протоколе слова россиянки о том, что серьги, попавшие на видео, она накануне выкинула и представить их не может, а в суде адвокат предъявил новые серьги с семицветной радугой. Депутат также подчеркнул, что на суде Ершова воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, предусмотренным 51-й статьей Конституции, и не стала отвечать на вопрос, зачем она выбросила радужные сережки.

Об аресте Ершовой на пять суток по статье о «демонстрации запрещенной символики» стало известно 1 февраля. Ершову сдали в полицию люди, которые заметили на ней украшение и сняли его на видео. Позже в сети появилось фото, на котором изображена, предположительно, одна из сережек в виде радужной лягушки со шляпкой мухомора на голове, раскрашенной в семь цветов радуги, в то время как флаг ЛГБТ состоит из шести цветов, среди которых нет голубого.

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      Константин Лысяков
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