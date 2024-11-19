Российское издательство оштрафовали на миллионы рублей

Таганский суд Москвы назначил штрафы по четыре миллиона рублей издательству «ЭКСМО» и типографии «Парето-принт», признав их виновными в распространении порнографических материалов, которые выявили в романе Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщает ТАСС.
Приговор вступил в силу по статье 6.20 КоАП РФ («Изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов»).
Аналогичный штраф был назначен издательству «АСТ».
Ранее стало известно, что россияне стали больше читать бумажные книги — в 2023 году этот рынок (без учета учебной литературы) увеличился на 9 процентов, до 87 миллиардов рублей.