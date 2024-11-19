Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:40, 19 ноября 2024Силовые структуры

Российское издательство оштрафовали на миллионы рублей

Таганский суд оштрафовал «ЭКСМО», «АСТ» и «Парето-Принт» на ₽4 млн
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Таганский суд Москвы назначил штрафы по четыре миллиона рублей издательству «ЭКСМО» и типографии «Парето-принт», признав их виновными в распространении порнографических материалов, которые выявили в романе Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщает ТАСС.

Приговор вступил в силу по статье 6.20 КоАП РФ («Изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов»).

Аналогичный штраф был назначен издательству «АСТ».

Ранее стало известно, что россияне стали больше читать бумажные книги — в 2023 году этот рынок (без учета учебной литературы) увеличился на 9 процентов, до 87 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США подтвердили удар американскими дальнобойными ракетами по России

      Пленный раскрыл обман командования ВСУ

      Посольство России в Лондоне обвинило Запад в затягивании конфликта на Украине

      Клад с тремя тысячами древнеримских монет озадачил археологов

      SpaceX спрогнозировала 400 запусков Starship за 4 года

      Кадыров заявил о ликвидации «татуированного рейнджера» в Брянской области

      СК проведет проверку по факту травмирования школьниц на квесте

      Карпин прокомментировал победу сборной России над Сирией

      Жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия электричества в домах

      В США заявили о намерении продолжить передачу Киеву разведданных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше