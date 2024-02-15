Рынок бумажных книг в России в 2023 году увеличился на 9 процентов

Россияне стали больше читать бумажные книги — в 2023 году этот рынок (без учета учебной литературы) увеличился на 9 процентов, до 87 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные группы «Эксмо-АСТ» (объединяет издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус») пишет «Коммерсантъ».

В количественном выражении продажи выросли на 3 процента, до 231 миллиона штук. Основной объем прироста рынка книг обеспечили интернет-магазины (на 25 процентов, до 45,7 миллиарда рублей), при этом в традиционной рознице продажи сократились. В сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» они упали на 6 процентов (до 14,9 миллиарда рублей), в другой книжной рознице — на 4 процента (до 26,1 миллиарда рублей).

Препятствием для роста российского рынка бумажных книг в прошлом году стало пиратство, считает президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Он рассказал, что, как правило, такие издания продаются на маркетплейсах, где сложно отличить подделку от оригинала, однако после получения некачественного издания отказаться от него практически невозможно. В Ozon, в свою очередь, отметили, что реагируют на жалобы и не допускают к реализации контрафакт.

Глава Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина также обвинила маркетплейсы в несоблюдении правил ценовой конкуренции. По ее словам, в таких компаниях скидки часто превышают 20 процентов, что нарушает положения Налогового кодекса о допустимой разнице в цене.

По прогнозам «Эксмо-АСТ», темпы роста рынка бумажных книг замедлятся в текущем году — до 8 процентов в деньгах (до 102 миллиардов рублей) и до 1 процента в единицах (до 233 миллиона штук). Среди причин такой динамики — сокращение потребительского спроса на фоне общего снижения темпов роста экономики.

Ранее стало известно, что продажи книг американского писателя Стивена Кинга в России упали в 2023 году почти на четверть. В «Эксмо-АСТ» отметили, что такие изменения связаны с отказом автора сотрудничать с отечественными издательствами. По итогам прошлого года Кинг выбыл из списка пяти самых издаваемых в стране писателей. Он сместился на седьмое место, а общий тираж его произведений составил 400,9 тысячи экземпляров.