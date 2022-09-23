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Toyota закрыла завод в России

«Ъ»: Toyota прекратила производство автомобилей в России на заводе в Шушарах

Фото: Christina Telep / Unsplash

В России прекратили производить автомобили Toyota — компания решила закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который проработал в стране 15 лет. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Предприятие будет законсервировано и впоследствии, возможно, продано. Однако выпускать автомобили марки Toyota на нем больше не будут. В компании рассказали изданию, что сотрудникам офиса и завода будут предложены повышенные компенсации. По информации ряда источников, выплаты будут начинаться от 12 окладов. При этом компания не уходит из России.

Поводом закрытия завода стала невозможность возобновить поставки комплектующих. Предприятие находилось в простое с начала марта, когда Россия ввела войска на территорию Украины. Источники отметили, что для владельцев машин Toyota и Lexus ничего не изменится, компания продолжит обслуживание автомобилей. Решение также не влияет на работу дилерской сети.

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На заводе выпускались модели Camry и RAV4. Ежегодно на предприятии выпускалось 100 тысяч автомобилей. С российского завода машины поставлялись также в Казахстан, Белоруссию и Армению.

В текущих условиях, когда поставки зарубежных комплектующих для новых автомобилей ограничены, при выборе новой машины россияне стали отдавать предпочтение марке Lada. Преимуществом такого автомобиля потребители называют низкую стоимость, а также дешевое содержание и обслуживание.

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Мария Грушко
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