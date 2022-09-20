Желание сэкономить заставило россиян интересоваться Lada

Опрос «АльфаСтрахования»: при выборе автомобиля 16% россиян заинтересованы в марке Lada

Наибольший интерес россиян, желающих купить новый автомобиль, вызывают машины марки Lada, свидетельствует опрос «АльфаСтрахования», который есть в распоряжении «Ленты.ру». Автолюбители также рассматривают марки Kia, Toyota, Hyundai и Renault.

Российские автолюбители рассказали, что их интересует Lada в первую очередь потому, что автомобиль отечественный (28 процентов опрошенных), в то же время для каждого пятого автовладельца (22 процента) преимуществом такой машины является ее низкая стоимость. О желании сэкономить при покупке автомобиля рассказали еще 20 процентов, которые считают, что машину Lada содержать и обслуживать дешевле. Также при выборе отечественного автомобиля 16 процентов опрошенных ставили на простоту ремонта. Несмотря на перечисленные плюсы, 42 процента участников опроса никогда в жизни не ездили за рулем Lada или «Жигулей».

Интерес к отечественному автопрому, возможно, связан с ростом стоимости обслуживания иномарок, отмечают аналитики группы. При этом с начала 2022 года треть автовладельцев не заметили увеличения расходов на автомобиль. Четверть опрошенных стали тратить на машину каждый месяц на 10 процентов больше, а каждый десятый респондент заметил рост расходов на 30 процентов. По результатам исследования, более половины опрошенных тратят на автомобиль до 10 тысяч рублей ежемесячно.

В исследовании приняли участие 1345 жителей России в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих автомобили. 80 процентов респондентов составляли мужчины, 20 — женщины.

В настоящее время автомобиль марки Lada занимает более чем 40-процентную долю на российском рынке. В последний раз показатель превысил эту отметку в 2005 году, достигнув 48,7 процента. Восстановлению отечественного рынка помогла в том числе возобновившаяся в июле правительственная программа льготного автокредитования: государство субсидирует займы, стимулируя спрос на отечественные автомобили.