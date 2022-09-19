«Автостат»: доля Lada на российском авторынке превысила 40%

Продажи Lada установили рекорд — машины этой марки составили 41 процент от всех проданных в России автомобилей на неделе с 12 по 18 сентября, сообщило агентство «Автостат». Доля Lada на российском авторынке превысила 40 процентов впервые с 2005 года.

В 2005 году российский автобренд занял 48,7 рынка, но уже в 2006-м его доля упала до 36,9 процента. Аналитики добавили, что после 2007 года этот показатель не превышал 30 процентов, причем в 2014 году доля Lada опускалась до минимальных 15 процентов рынка.

Доли остальных марок на отечественном рынке с 12 по 18 сентября составили менее 8 процентов. В пятерке лидеров продаж наряду с Lada оказались Kia (757 штук), Haval (734 штуки), Chery (664 штуки) и Hyundai (604 штуки). У других брендов объемы продаж составили менее 600 автомобилей. Первой среди самых популярных моделей также оказалась машина Lada — россияне купили 2728 единиц Lada Granta за неделю с 12 по 18 сентября.

На втором месте с большим отрывом оказался кроссовер Haval Jolion (820 штук), который стал лучшим среди иномарок. За ним в топ-5 расположились отечественный внедорожник Lada Niva Legend (476 штук), кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (402 штуки) и Lada Vesta (345 штук). По данным «Автостата», всего за указанный период россияне приобрели 9652 новых легковых автомобиля (плюс 0,5 процента по сравнению с предыдущей неделей).

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в августе в России резко выросли выдачи автокредитов в России — сразу на 17 процентов по сравнению с июлем, до 55,9 тысячи. Рост выдачи отмечается во всех регионах страны. При этом больше всего кредитов набрали жители Москвы (3,46 тысячи), Московской области (3,11 тысячи), Санкт-Петербурга (2,9 тысячи), Республики Татарстан (2,77 тысячи) и Краснодарского края (2,42 тысячи).