Авторынок в России начал восстанавливаться за счет льготных кредитов

В августе российский авторынок начал постепенно восстанавливаться, продажи новых машин вырастут по итогам месяца до 42 тысяч, но это все еще вдвое ниже мартовского уровня. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Автостата. Показатель растет за счет льготного кредитования — государство субсидирует займы, стимулируя спрос на отечественные автомобили.

В настоящее время продажи стимулирует большой спрос на Lada, а также крупные сделки по закупкам китайских автомобилей в парки каршеринга. При этом, если доля Lada на рынке в июле составляла 29,2 процента, то по итогам четырех недель августа уже достигла 37,1 процента. В лидерах рынка среди иномарок продолжает держаться Kia.

Ранее в августе «Коммерсантъ» писал, что долгосрочная аренда автомобиля в России стала выгоднее его покупки в кредит на 20 процентов. Лизинг стал выгоднее автокредита из-за нехватки запчастей и подорожания официальных сервисных услуг. Привлекательнее всего услуга для арендаторов дорогих автомобилей и тех, кто готов переплачивать за экономию времени на обслуживании машины, а также для клиентов, которые часто переезжают.