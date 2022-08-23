Аренда автомобиля в России стала выгоднее покупки в кредит

«Ъ»: долгосрочная аренда автомобиля в России стала выгоднее его покупки в кредит на 20%

Долгосрочная аренда автомобиля (операционный лизинг) в России стала выгоднее его покупки в кредит в среднем на 20 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование «ВТБ Лизинг» и Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Привлекательнее всего услуга для арендаторов дорогих автомобилей и тех, кто готов переплачивать за экономию времени на обслуживании машины, а также для клиентов, которые часто переезжают.

Эксперты обращают внимание, что тенденция появилась вопреки снижению стоимости автокредитов — по итогам июля полная стоимость такого займа составила 17,84 процента против 18,48 процента в июне. По мнению участников рынка, автокредиты продолжат дешеветь на фоне планов ЦБ по дальнейшему снижению ключевой ставки.

Лизинг стал выгоднее автокредита из-за нехватки запчастей и подорожания официальных сервисных услуг после начала спецоперации на Украине, отмечено в исследовании. При этом выгода от долгосрочной аренды наиболее заметна при оформлении подписки на машину комфорт-класса. К примеру, трехлетняя аренды Chery Tiggo 8 PRO в сервисе ВТБ стоит 62 тысяч рублей в месяц, а стоимость такого кроссовера при покупке в кредит с учетом обслуживания — 73 тысячи рублей в месяц.

«Если клиент хочет получить комплексный сервисный продукт, чтобы не беспокоиться об обслуживании, шинном сервисе, страховке и прочем, он выберет аренду. Это связано и с ростом мобильности на рынке труда: люди с готовностью переселяются в другие города, где арендуют и квартиры, и автомобили», — отметил руководитель дирекции стратегического маркетинга и цифровых технологий продаж «Балтийского лизинга» Андрей Волков.

Однако эксперт «Открытие Авто» Александр Потапов возражает, что преимущество лизинга над покупкой касается лишь для некоторых марок. Кроме того, участники рынка ожидают, что машины продолжат дорожать — за три года аренды стоимость авто возрастет на 5-15 процентов. Однако клиент, не приобретя машину в собственность, не сможет получить доходность от своей инвестиции, подчеркнул Потапов.

Ранее гендиректор автопроизводителя «Москвич» Дмитрий Пронин оценил падение продаж новых легковых машин в России в 2022 году — по его прогнозу, авторынок упадет на 50 процентов, до 770 тысяч штук. Он добавил, что ожидает начала постепенного восстановления российского рынка в 2024 году — тогда его объем может достичь 1,33 миллиона, а в 2026 году — 1,69 миллиона легковых машин.