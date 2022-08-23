Глава «Москвича» оценил падение авторынка в 2022 году

Глава «Москвича» Пронин спрогнозировал падение продаж легковых машин в 2022 году на 50%

Гендиректор автопроизводителя «Москвич» Дмитрий Пронин оценил падение продаж новых легковых машин в России в 2022 году — по его прогнозу, авторынок упадет на 50 процентов, до 770 тысяч штук. Его слова на международном московском автомобильном форуме IMAF-2022 цитирует РИА Новости.

«Сегодня показатели спроса на легковые автомобили оцениваются существенно ниже — на 50 процентов, чем в 2021 году, — и прогнозные показатели строятся на цифре 770 тысяч автомобилей на конец 2022 года», — заявил Пронин. Он добавил, что ожидает начала постепенного восстановления российского рынка в 2024 году — тогда его объем может достичь 1,33 миллиона, а в 2026 году — 1,69 миллиона легковых машин.

Гендиректор «Москвича» подчеркнул, что на данный момент стратегическим приоритетом компании стало создание двух современных российских платформ (для автомобилей с ДВС и электрокаров). Локализация комплектующих на них должна превысить 60-70 процентов.

В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера и седан. Сначала будет запущена крупноузловая сборка, в перспективе — выпуск автомобилей с глубокой локализаций на собственной платформе.

По оценке Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле российский авторынок показал рост на 16,8 процента по сравнению с июнем. Однако в годовом выражении продажи легковушек и LCV (легких коммерческих автомобилей) обвалились на 74,9 процента, до 32 412 единиц.