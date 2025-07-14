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20:33, 14 июля 2025Мир

Раскрыта сумма сделки США и НАТО по оружию для Украины

Axios: США продадут НАТО оружие для Украины на 10 миллиардов долларов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США планируют продать странам НАТО вооружения на сумму около десяти миллиардов долларов в рамках нового плана поддержки Украины. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с деталями инициативы.

«США продадут оружие союзникам по НАТО на сумму около десяти миллиардов долларов в рамках первой волны помощи», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп во время переговоров с генсеком альянса Марком Рютте заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. «Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — сказал американский лидер.

Также американский лидер пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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