Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:46, 11 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Экономист оценил последствия для Армении от введения Россией новых ограничений

Экономист Леер: Ограничения для Еревана станут чувствительными для армянских поставщиков
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Ограничение на ввоз подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через территорию России, безусловно, станет чувствительной мерой для армянских поставщиков, заявил президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер. Однако в интервью корреспонденту «Ленты.ру» он уточнил, что продиктовано это объективными факторами контроля, а не политикой.

«Для Армении это создает дополнительные сложности как с поставками продукции на российский рынок, так и с использованием российских логистических маршрутов для дальнейшего экспорта в другие страны ЕАЭС», — объяснил специалист.

При этом, указал он, важно понимать, что логика введения таких ограничений связана не с политической составляющей, а с объективными факторами контроля и регулирования соответствующих категорий товаров.

Экономист объяснил, что именно поэтому данные меры рассматриваются как экономически обоснованный инструмент реагирования на выявленные вопросы в сфере обращения подкарантинной продукции.

«Для Армении это действительно серьезный аспект, который может привести к потерям отдельных экспортеров и потребует пересмотра подходов к работе с данной группой товаров. В дальнейшем ключевым вопросом станет выстраивание механизмов взаимодействия, которые позволят устранить причины ограничений и восстановить привычные торговые процессы», — заключил Леер.

Ранее сообщалось, что с 12 июня Россия ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и запрещает ее транзит через свою территорию в страны-члены ЕАЭС. Такие меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. В ведомстве пояснили, что решение принято в связи с «систематическими выявлениями карантинных объектов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела новые ограничения в отношении Армении

    США вышли на первое место по экспорту нефти в мире

    В клумбе российского города нашли пуговицу офицера Российской империи

    Клава Кока подарила родителям дом

    Россиянам предложили посмотреть десять нейрофильмов о криминале

    Футболист «Локомотива» назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира — 2026

    Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

    В истории с расправой над российской стюардессой в Дубае появились дела против полицейских

    Привычный фрукт оказался полезен для сосудов и кишечника

    В России назвали способ снижения эффективности дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok