Экономист оценил последствия для Армении от введения Россией новых ограничений

Экономист Леер: Ограничения для Еревана станут чувствительными для армянских поставщиков

Ограничение на ввоз подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через территорию России, безусловно, станет чувствительной мерой для армянских поставщиков, заявил президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер. Однако в интервью корреспонденту «Ленты.ру» он уточнил, что продиктовано это объективными факторами контроля, а не политикой.

«Для Армении это создает дополнительные сложности как с поставками продукции на российский рынок, так и с использованием российских логистических маршрутов для дальнейшего экспорта в другие страны ЕАЭС», — объяснил специалист.

При этом, указал он, важно понимать, что логика введения таких ограничений связана не с политической составляющей, а с объективными факторами контроля и регулирования соответствующих категорий товаров.

Экономист объяснил, что именно поэтому данные меры рассматриваются как экономически обоснованный инструмент реагирования на выявленные вопросы в сфере обращения подкарантинной продукции.

«Для Армении это действительно серьезный аспект, который может привести к потерям отдельных экспортеров и потребует пересмотра подходов к работе с данной группой товаров. В дальнейшем ключевым вопросом станет выстраивание механизмов взаимодействия, которые позволят устранить причины ограничений и восстановить привычные торговые процессы», — заключил Леер.

Ранее сообщалось, что с 12 июня Россия ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и запрещает ее транзит через свою территорию в страны-члены ЕАЭС. Такие меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. В ведомстве пояснили, что решение принято в связи с «систематическими выявлениями карантинных объектов».