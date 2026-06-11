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18:49, 11 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасности тропических ночей

Синоптик Старков: В жару по ночам организм не может отдохнуть
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жаркая погода ночью вредит человеческому здоровью. Об этом в беседе с Общественной службой новостей предупредил ведущий синоптик Gismeteo Леонид Старков.

Температура, установившаяся в Москве в настоящее время, превышает климатическую норму на 7-9 градусов. столбики термометров держатся на отметке плюс 30 градусов, и если для большинства регионов России такой показатель уже является критерием сильной жары, то для столицы он понижен до плюс 25 градусов ввиду специфики застройки.

Когда температура не падает ниже плюс 20 градусов и по ночам, их называют тропическими. Даже в ночное время суток такая температура представляет для человека опасность: если тропические ночи затягиваются дольше, чем на три дня, то организм начинает испытывать повышенную нагрузку, потому что не получает необходимых условий для отдыха.

Рекордная жара начнет спадать в Москве в воскресенье, 14 июня. С 30 градусов столбики термометров опустятся до 19-24 градусов. Наступающее холодное вторжение продлится в столичном регионе всю следующую неделю.

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