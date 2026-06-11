Пашинян назвал маловероятным повышение Россией цены на газ

Премьер Армении Пашинян назвал маловероятным пересмотр газового контракта с РФ

Глава правительства Армении Никол Пашинян считает маловероятным изменение условий договора, в рамках которого Россия поставляет в республику газ. Об этом политик заявил в комментарии журналистам, передает «Интерфакс».

«У нас долгосрочный договор, и я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора. Это будет недоговорным поведением. Но мы рассматриваем все сценарии», — указал он.

До этого министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян подчеркнул, что Ереван не получал из Москвы уведомлений о каком-либо пересмотре цен, а поставки топлива продолжаются в обычном режиме.

Российская сторона начала угрожать республике изменением условий договора о поставках газа после того, как в Ереване продемонстрировали стремление двигаться по пути интеграции с Европой.

В том числе в конце мая министр энергетики Сергей Цивилев направил сообщение, в котором предупредил о возможности остановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в 2013 году.

Условием для такого шага он назвал продолжение процесса вступления Армении в Евросоюз, хотя в чем заключается процесс, не уточнялось. Сам Пашинян признавал, что Армения объективно не готова к вступлению в ЕС и говорить об этом рано.

Ранее сообщалось, что с 12 июня Россия ограничила ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и запретила ее транзит через свою территорию в страны-члены ЕАЭС.