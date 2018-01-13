«Спартак» уличили в расизме из-за «тающих на солнце шоколадок»

Болельщики уличили московский «Спартак» в расизме после поста на странице команды в Twitter.

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — сказал работник пресс-службы клуба, снимая на видео разминающихся темнокожих игроков «Спартака». Футболисты улыбались в камеру и не имели ничего против такого обращения.

В комментариях пользователи обвинили клуб в расизме. «Спартак и расизм? Тут ничего нового», — написал @Benpantera96

«Вы позорите нашу страну и наших людей! Возьмитесь уже за голову и культурное поведение людей в своем клубе, кретины некомпетентные!» — считает пользователь с именем Jurgen Meister. Юзер @Indy_S_D призвал ФИФА изучить ситуацию и дать ей оценку.

«Спартак» проводит сборы в Объединенных Арабских Эмиратах, где готовится ко второй части сезона в российской премьер-лиге. После 20 туров подопечные Массимо Карреры с 37 очками делят второе место с «Зенитом» и отстают от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

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