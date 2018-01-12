Названа главная проблема Кокорина

Бывший президент московского клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал результаты нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Его слова приводит «Спорт уик-энд».

«Кокорин хорош, он ярко себя проявил на старте сезона. Но там, как мне кажется, проблема с головой. Когда он настроен на футбол, когда он весь в игре, у него получается практически все. Как только мозги идут вразнос, когда Кокорин начинает отвлекаться от футбола, то игра прекращается», — сказал Червиченко.

Материалы по теме Больше не «ко-ко» Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России

Футбольный функционер обратил внимание на нестабильность в игре форварда. «То есть футбол Кокорина — это такая электрокардиограмма: то вверх, то вниз. Важно ловить его верхние импульсы. Нехватка стабильности должна настораживать любой клуб, который захочет Кокорина приобрести», — добавил он.

В декабре 2017 года нападающий пострелял из пистолета на свадьбе друга Алана Чочиева, выступающего за самарские «Крылья Советов». За это член комитета по этике Российского футбольного союза Геннадий Костылев предложил наказать форварда ремнем.

В сезоне-2017/18 Кокорин провел в составе «Зенита» 20 матчей и забил 10 мячей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!