Кокорин снова взял в руки оружие

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опубликовал в своем Instagram фото, на котором он позирует с двумя пистолетами.

Спасибо за тёплый приём ⚪️🔴🌕 #Хорошо A post shared by Kokorink9 (@kokorin9) on Dec 18, 2017 at 12:28pm PST

На фото футболист стоит на фоне гор. «Спасибо за теплый прием», — прокомментировал снимок Кокорин.

Ранее футболист пострелял из пистолета на свадьбе своего друга Алана Чочиева, выступающего за самарские «Крылья Советов». Член комитета по этике Российского футбольного союза Геннадий Костылев предложил наказать нападающего ремнем.

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