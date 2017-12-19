Кокорин снова взял в руки оружие

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опубликовал в своем Instagram фото, на котором он позирует с двумя пистолетами.
На фото футболист стоит на фоне гор. «Спасибо за теплый прием», — прокомментировал снимок Кокорин.
Ранее футболист пострелял из пистолета на свадьбе своего друга Алана Чочиева, выступающего за самарские «Крылья Советов». Член комитета по этике Российского футбольного союза Геннадий Костылев предложил наказать нападающего ремнем.
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