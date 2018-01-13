России припомнили расизм после «шоколадного» твита «Спартака»

Организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) заявила, что твит московского «Спартака» о «тающих на солнце шоколадках» подчеркивает предрассудки по отношению к темнокожим игрокам в России. Текст заявления приводит «Би-Би-Си».

«Пост в официальном аккаунте "Спартака" лишь подчеркивает предрассудки по отношению к темнокожим в России. До чемпионата мира остается несколько месяцев, и эта ситуация напоминает, что России, как и всему футболу, предстоит проделать большую работу, чтобы искоренить расизм», — говорится в заявлении.

В Twitter-аккаунте красно-белых появилась видеозапись, на которой защитник Георгий Джикия называет темнокожих бразильцев «шоколадками, тающими на солнце». Грузин был ответственным за страницу «Спартака» 13 января.

После этого болельщики обвинили московский клуб в расизме. В пресс-службе команды отметили, что Джикия выложил запись с комментариями без указания руководства команды. Полузащитник Фернандо опубликовал видеообращение, где сказал: «В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья».

Позднее твит о «шоколадках» удалили. «"Спартак" приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил»", — цитирует ТАСС заявление пресс-службы команды.

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