Тренер «Спартака» вознамерился выиграть все турниры

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что команда может побороться за победу во всех трех турнирах сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я, конечно, не волшебник, но почему бы не победить во всех трех турнирах? По крайней мере, мы попытаемся. Будем выкладываться на сто процентов, а игра рассудит», — заявил Каррера.

Материалы по теме Неймар, деньги, два гола Лысый из «Реала», «Спартак» — чемпион: почему мы не забудем футбольный 2017-й

По мнению тренера, первый сбор красно-белых перед возобновлением сезона прошел успешно. Единственным минусом итальянец посчитал травму защитника команды Георгия Джикии. «Это крайне важный игрок для "Спартака". Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, он станет еще сильнее», — отметил он.

15 января Джикия получил травму во время товарищеского матча с китайским «Шанхай СИПГ». Защитник разорвал крестообразную связку левого коленного сустава.

После 20 туров Российской футбольной премьер-лиги «Спартак» занимает третье место, отставая от «Локомотива» на восемь очков. В Кубке России клуб вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Крыльями Советов», а в Лиге Европы в 1/16 финала встретится с испанским «Атлетиком».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!