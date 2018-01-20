Бразилец из «Спартака» рассказал о расизме в России

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Фернандо рассказал о ситуации с расизмом в России. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«В России случались моменты, когда я приезжаю куда-то и понимаю, что на меня смотрят как-то странно, что я отличаюсь. От этого становится некомфортно. Не назову эти случаи прямым проявлением расизма, но я понимал: что-то идет не так», — заявил Фернандо.

Бразилец также высказался по поводу твита красно-белых о «тающих шоколадках». «Эту тему давно пора закрыть. Тот твит — шутка, которая должна была остаться внутри коллектива. Но так вышло, что она просочилась наружу. "Спартак" — одна большая семья, здесь каждый может по-другому подшутить друг над другом, и все понимают эти шутки», — отметил хавбек.

13 января в Twitter-аккаунте «Спартака» появилось видео, на котором защитник команды Георгий Джикия называет темнокожих бразильцев «шоколадками, тающими на солнце». После этого болельщики, а также Международная федерация футбола обвинили московский клуб в расизме.

В пресс-службе команды рассказали, что Джикия выложил запись с комментариями без одобрения руководства. В ответ Фернандо опубликовал видеообращение, где сказал: «В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья».

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