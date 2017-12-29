«Ювентус» обиделся на собравшегося в ПСЖ футболиста

Туринский «Ювентус» вывел аргентинского нападающего Пауло Дибалу из основного состава из-за того, что футболист начал вести переговоры с ПСЖ. Об этом сообщает итальянская газета ilBianconero.

По информации издания, генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта призвал тренера команды Массимилиано Аллегри отправить Дибалу в запас из-за контактов его агента с французским клубом. Вследствие этого в последних четырех встречах во всех турнирах футболист провел на поле 121 минуту.

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 70 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 аргентинец является лучшим бомбардиром «Ювентуса». В 25 матчах он забил 15 мячей. В списке лучших бомбардиров чемпионата Италии аргентинский форвард с 12 голами занимает третье место, уступая нападающему «Интера» Мауро Икарди и игроку «Лацио» Чиро Иммобиле.

24-летний нападающий выступает за «Ювентус» с 2015 года. Ранее спортсмен играл за итальянский «Палермо» и аргентинский «Институто».

В таблице чемпионата Италии «Ювентус» после 18 туров занимает второе место, имея в активе 44 очка. Лидирует «Наполи» с 45 очками.

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