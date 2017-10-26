Форвард «Ювентуса» обвел стенку и поразил девятку ворот соперника

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала реализовал штрафной удар в матче 10-го тура Серии А со СПАЛом. Видео было опубликовано на странице RepWilson в Twitter.

Аргентинец отличился на 22-й минуте встречи. Он рабочей левой ногой обвел стенку и направил мяч в верхний угол ворот соперника. Его гол стал вторым в матче для «Юве». Встреча прошла в среду и завершилась со счетом 4:1.

Подопечные Массимо Аллегри набрали 25 очков и поднялись на третье в Серии А. У лидирующего «Наполи» 28 очков, у «Интера» — 26.