Месси съел таблетку из носка в матче Лиги чемпионов

Видео: Tecno Sports / YouTube

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси съел таблетку из гетры в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Видео было опубликовано на YouTube-канале Tecno Sports.

Это случилось на 10-й минуте встречи. По информации газеты Marca, 30-летний аргентинец принял таблетку глюкозы.

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Встреча прошла в среду в Барселоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 61-й минуте Месси забил мяч, который стал для него сотым в еврокубках, а спустя три минуты сделал передачу на француза Люку Диня.