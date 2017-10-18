Цирк с конями

После «идеальной» победы «Спартака» российские фанаты ждали от ЦСКА продолжения банкета, но «Базель» оказался слишком силен. Вице-чемпионы России не просто проиграли далеко не самому статусному сопернику, но и не нанесли ни одного удара в створ ворот. Как болельщики отреагировали на это — в материале «Ленты.ру».

Не только сама игра армейцев, но и предматчевый перфоманс болельщиков ЦСКА заметно уступил вчерашнему спартаковскому.

ЦСКА сыграл настолько неубедительно, что мог проиграть намного крупнее, чем 0:2. И проиграл бы, если бы этот парень, Димитри Оберлин, реализовывал такие моменты.

Болельщики критиковали армейцев жестко, но справедливо.

Оборона ЦСКА временами и правда не блистала согласованностью.

И, конечно, сравнивали их выступление со вчерашней феерией «Спартака».

Кто-то увидел связь между невразумительной игрой армейцев и новостью о появлении нового кандидата в президенты России.

Игорь Акинфеев очень старался, сыграл надежно, но защитники, как это часто случается с ЦСКА, ему не помогли. Антирекорд Лиги чемпионов по пропущенным мячам обновлен.

Голкипер армейцев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов кряду.

Прошедший матч — не для семейного просмотра.

А это — вполне качественный троллинг «Матч ТВ». Канал нередко критикуют за контент.

Ну и резюмировать все увиденное в этот печальный для ЦСКА вечер может известная фраза.