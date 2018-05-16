Аргентинцев научили снимать русских девушек на чемпионате мира

Аргентинская футбольная федерация (AFA) выпустила буклет, в одном из разделов которого описываются основные правила съема русских девушек. Он был продемонстрирован журналистам, официальным лицам, тренерам и игрокам во время встречи, посвященной российской культуре. Об этом сообщает Sport.es.

Гостям во время лекции эксперта по России Эдуардо Пенниси раздали брошюры, в которых был опубликован гайд «Что мне делать, чтобы получить шанс подцепить русскую девушку» объемом в две страницы. Аргентинцам, которые собираются поехать на чемпионат мира в Россию, посоветовали следить за внешним видом, не задавать глупых вопросов о сексе и относиться к девушкам уважительно, быть веселыми и интересными, а также не зацикливаться на негативе.

Русские девушки, пишут авторы, любят инициативных мужчин. При этом им не нравится, когда мужчины слишком много говорят о себе. Отмечается, что в России много красавиц, и не каждая подходит аргентинцам. Поэтому авторы советуют фанатам быть избирательными.

Как выяснилось, гайд был написан еще в 2015 году одним из аргентинских блогеров. Он практически без изменений был включен в буклет.

14 мая таблоид The Sun опубликовал несколько неофициальных советов британским фанатам, которые собираются поехать на чемпионат мира. Большая часть материала посвящена алкоголю. В частности, журналисты призвали болельщиков не мешать водку с пивом и не пытаться перепить россиян.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Аргентина сыграет в группе D с Хорватией, Исландией и Нигерией.

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