Полковник обмывал повышение, устроил дебош и натравил автоматчиков на полицию

Несколько офицеров, отмечавших День Победы в костромском кафе «Валенок», устроили дебош и после появления полиции вызвали на место вооруженных военнослужащих. Об этом сообщил местный портал K1NEWS.RU. На момент написания материала статья не отображается на сайте издания, но доступна в кеше Google.

Военные — со слов источника, это полковник и два майора — начали отмечать праздник с 13:00, выпили и стали возмущаться, что в зале, кроме них, больше нет «настоящих ветеранов». Также офицеры громко ругались матом и высказывали недовольство музыкой.

Сотрудники кафе вызвали охранников, те в свою очередь обратились в полицию. Офицеры при появлении полицейских, по словам работников заведения, решили вызвать подкрепление. Вскоре в «Валенок» прибыли около 30 военнослужащих в бронежилетах, касках и с автоматами. Один из пьяных военных приказал, чтобы те вступили в конфликт с полицией, но солдаты делать этого не стали и ушли из кафе.

В результате были задержаны трое военных. Указывается, что полковник, участвовавший в дебоше, 9 мая был назначен временно исполняющим обязанности командира полка, но после инцидента написал рапорт об увольнении.

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