Владельцев детсада арестовали после сообщений о связывании детей

Суд арестовал владельцев частного детского сада в Астрахани Зульфию и Игоря Рузановых, где воспитанников связывали во время тихого часа. Об этом сообщил Следственный комитет в ТамТам-канале.

Они взяты под стражу по ходатайству следствия. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних»).

По данным следствия, супруги организовали детское учреждение, не имея квалифицированного персонала, и оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Ежемесячная плата составляла 3500 рублей.

Рузановы вместе с воспитателями и нянями связывали детей простынями по рукам и ногам, лишая их возможности свободно двигаться.

В рамках расследования будут проверяться на предмет халатности должностные лица государственных и муниципальных органов, уполномоченных обеспечивать защиту прав детей, и контролирующих органов, которые на протяжении шести лет не пресекали незаконную деятельность частного детского сада.

Следственные органы заинтересовались деятельностью астраханского садика после появления в сети видео со связанными малышами, которое записала бывшая нянечка. Телеканал 360 опубликовал видео на YouTube.

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