Детский сад сочли неспособным защитить воспитанников от влияния экстремистов

Сотрудники детского сада Little Ducklings в английском городе Брайтон оказались неспособны защитить детей от экстремистских взглядов и потенциальной радикализации. К такому выводу пришли эксперты британского Управления по стандартам в области образования, детских услуг и навыков (Ofsted), пишет The Guardian.

В докладе организации указывалось, что воспитанники в саду счастливы и спокойны, а родители очень хорошо отзываются об уходе за своими малышами. Однако специалисты заявили, что у местных педагогов нет понимания, как защитить детей двух-пяти лет от перенимания экстремистских взглядов и поведения.

Сотрудникам посоветовали улучшить свои знания по правительственной программе Prevent, направленной на выявление экстремизма в школах. В итоге Ofsted приняло решение понизить рейтинг учреждения с «выдающегося» на «требует улучшения».

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Это вызвало массовое недовольство. «Конечно, хорошо пресекать радикализацию детей, но Little Ducklings не производит впечатление рассадника международного терроризма», — отметил один из родителей. По мнению одной из матерей, это ужасно глупо, ведь невозможно точно понять, радикализован ли трехлетний ребенок.

Решение назвал смехотворным и член местного совета. «Мы говорим о детях, которые все еще ходят в подгузниках. Думаю, это абсолютно нелепо. Не знаю даже, куда катится мир. Мы должны позволить детям быть детьми столько, сколько они смогут», — считает он.

В Ofsted пояснили, что в докладе не упоминается непосредственная радикализация, а защита от экстремистских взглядов — законная обязанность детских садов. При этом в Little Ducklings нашли и другие недостатки, в том числе разное качество обучения и ограниченные возможности для обучения письму, заявили в управлении.

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