Изъятие детей у попавшей в больницу россиянки объяснили

Детей жительницы села Степановка Челябинской области Нины Пугачевой поместили в реабилитационный центр временно, поскольку она проходит лечение в стационаре, а дети оставались дома без законного представителя. Об этом сообщили в министерстве социальных отношений региона, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что дети могут свободно общаться с матерью по телефону, за ними наблюдают квалифицированные специалисты. Чиновники также пообещали, что детей вернут в семью как только мать выпишут из больницы.

Об изъятии пятерых детей у жительницы Степановки стало известно 25 сентября. Женщина рассказала, что детей изъяли ночью с участием полицейских. Пугачева также заявила, что сотрудники органов опеки якобы заставляли подписать ее добровольный отказ от детей.

Женщина предполагает, что причиной изъятия детей стал ее конфликт с властями поселка и района. Многодетная семья проживает в непригодном для этого доме с плесенью, там не работает электричество и сгнили трубы. Из-за таких условий дети Пугачевой часто болели. Чиновники предложили женщине аналогичное жилье в соседнем поселке, однако из-за того, что там нет работы, многодетная мать хотела получить квартиру в районном центре. В министерстве соцотношений отметили, что не занимаются улучшением жилищных условий. 28 сентября Следственный комитет начал доследственную проверку ситуации.

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