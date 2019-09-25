Чиновники решили забрать пятерых детей у попавшей в больницу россиянки

У жительницы деревни Степановка Челябинской области захотели забрать пятерых детей после того, как она попала в больницу. Об этом сообщил «31 канал».

По данным канала, попав в больницу из-за камней в почках, женщина оставила детей своему знакомому. Детям женщины три года, шесть, 10, 12 и 14 лет. Их изъяли из семьи, а потом поместили в реабилитационный центр. Как утверждает женщина, это произошло ночью с участием полицейских. Сейчас женщину заставляют задним числом подписать добровольный отказ от них. При этом она утверждает, что детей разделили, и старшие находятся отдельно от младших. Мать уверена, что им нанесли психологическую травму.

После выписки из больницы женщина собирается сразу же забрать детей из реабилитационного центра, но опасается, что не сможет это сделать, если подпишет отказ.

Женщина предполагает, что причиной изъятия детей стал конфликт с властями поселка и района. Многодетная семья проживает в непригодном для этого доме с плесенью, там также не работает электричество, и сгнили трубы. Из-за таких условий дети часто болели. Чиновники предложили женщине аналогичное жилье в соседнем поселке, но там нет работы, поэтому она хотела получить квартиру в районном центре.

В апреле стало известно, что жительницу Санкт-Петербурга захотели лишить родительских прав из-за глухоты — она не открыла врачу дверь, так как не услышала стука. Соседка обвинила женщину в алкоголизме. Ее детей поместили в детдом, а информацию о них опубликовали в базе для усыновителей. 13 марта их бабушке удалось оформить над ними опеку. Женщина смогла восстановить родительские права через суд.

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