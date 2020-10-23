Россияне заинтересовались гаданием и магией

В преддверии Хэллоуина в России резко подскочил интерес к гадальным картам таро и товарам для магических ритуалов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя онлайн-ретейлера Ozon. Продажи таро выросли на 75 процентов по сравнению с прошлым годом.

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Также значительно вырос спрос на различные кристаллы и свечи с магическими символами, энергетические маятники и наборы для изготовления магических печатей. В основном товары покупают не для себя, а в качестве подарка, отмечает издание.

Летом 2019 года ВЦИОМ провел опрос, который показал, что по сравнению с 1990 годом, в России стало вдвое меньше тех, кто верит предсказателям судьбы. Так, в 2019 году 42 процента опрошенных сомневались в способности отдельных людей предсказывать будущее. В 1990-м такую позицию занимал 21 процент россиян. Продолжали верить предсказателям 31 процент опрошенных, в то время как в 1990 году таких людей было 43 процента.

Что касается российских работодателей, то каждый шестой владелец бизнеса в России (16 процентов) обращает внимание на знак зодиака соискателя. В компаниях, где сотрудников больше сотни, 100 процентов работодателей заявили, что знак зодиака — необходимый параметр при приеме на работу.